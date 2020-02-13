: UMKE'den gerçeğini aratmayan tatbikat

13.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:46

Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ekiplerinin gerçekleştirdiği tatbikat gerçeğini aratmadı.

Elazığ'daki depremde UMKE görevlisi Emine Kuştepe'nin enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon konuşması hafızalara kazınmıştı. Deprem bölgesinde AKUT, JAK gibi arama kurtarma timleriyle omuz omuza vererek depremzedeleri kurtaran UMKE ekiplerinin Ankara'da eğitimi görüntülendi.

UMKE ekipleri herhangi bir doğal afet zamanında öncelikle zamanla yarışıyor. Kurtarma anında büyük bir özveri gösterildiği gibi gerekli olan tüm tıbbı ve koruyucu teçhizatlar UMKE görevlisinde bulunuyor. UMKE'de yer almak için başta gönüllülük esası aranıyor. UMKE personeli olası felaketlere karşı sürekli tatbikat yapıyor. Ekipler pek çok doğal afette mağdur olan vatandaşları kurtarmak için her türlü zorlu şartlar altında kurtarma operasyonları düzenliyor. Elazığ depreminde UMKE görevlisi Emine Kuştepe'nin depremzede Azize Çelik'in kurtarılması için gösterdiği gayret ve başarı UMKE'ye başvuruları da artırdı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

UMKE gönüllüsü olmak isteyenler için belirli şartlar bulunuyor. Öncelikle başvuruda bulunmak isteyenlerin tamamen sağlıklı olması, sağlık personeli olması ve herhangi bir engelinin bulunmaması gerekiyor. Uygun görülen kişiler belirli eğitimlerden geçiriliyor. Eğitimlerde arama kurtarma faaliyetlerine yönelik UMKE gönüllüsünü geliştirici eğitimler yer alıyor.

UMKE' NİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Afet veya olağan dışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla kazazedelere olay yerinde en kısa sürede imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak, kurtarılan kazazedeleri en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek, afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dahilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek, olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak, afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak, faaliyetler kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, gerekli hallerde, yurt dışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA

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