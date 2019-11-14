UMKE'den gerçeğini aratmayan tatbikat

14.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:59

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünce Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerinin katılımı ile düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı.



Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Hurda Fabrikası Müdürlüğündeki açık alanda 9. bölge UMKE eğitim tatbikatı yapıldı. Tatbikata Ankara, Kırşehir, Çorum, Çankırı, Yozgat, Kastamonu illerinden 150 UMKE gönüllüsü katıldı. Hurda deposundaki açık alanda gerçeği aratmayan tatbikatta senaryo gereği hazırlanan enkaz, trafik kazası, patlama, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, ve Nükleer) olaylarında temel yaşam desteği, triaj, hasta taşıma teknikleri, hava yolu ve açma teknikleri, crush sendromu, multiple travmalı hastaya yaklaşım, afet psikolojisi gibi konular teorik ve pratik olarak anlatıldı. Tatbikata AFAD, İtfaiye, Emniyet ve 112 Acil Servis ekipleri de destek verdi.



İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "2010 yılından sonra UMKE yapılanması Türkiye genelinde 21 bölgeye ayrılmış olup, ilimiz Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Çankırı ve Kastamonu illerinden oluşan 9. bölgede bulunmaktadır. İlimizde UMKE ekipleri 2005 yılında kurulmuş olup, faaliyet göstermeye başlamıştır. Kurum içerisinde yer alan personellerimiz kendi asıl görevlerinin yanında UMKE'de gönüllü olarak görev yapmaktadır. İlimiz UMKE personelleri birçok eğitimlerini tamamlayarak yurt içi ve yurt dışında birçok görevde bulundu. 2009 ve 2010 yılında Irak Musul'da hasta ve yaralı tetkikinde, 2010 yılında Van depreminde, 2001-2013'de Somali'de insani yardım, Suriye ve Celabrus kentinde saha hastanesi kurulumu ve son yıllarda Güneydoğu illerimizde düzenli olarak görev aldı. Aynı zamanda ilimizde yaşanan çoklu trafik kazalarında, ilimizde bulunan rafineri ve silah fabrikalarında olası bir tehlikeye karşı 94 personelimizle hazır halde bulunmaktadırlar. Bu kapsamda bölge illerimizin katılımıyla eğitim ve tatbikat kampı gerçekleştirildi. Söz konusu kamp kapsamında bölge illerinden gelen ve ilimizden de katılan 150 UMKE gönüllüsü ile teorik ve pratik eğitimler yapıldı" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA