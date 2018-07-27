Umke'den Gerçeğini Aratmayan Tatbikat

Samsun'da gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatında, senaryoya göre deprem nedeniyle göçük altında kalan 2 kişi, UMKE ekipleri tarafından çıkarıldı.

Samsun Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün eğitim alanında kamp kurdu. 2 gün süren kamp döneminde teorik bilgilerini tazeleyen ekipler, aynı zamanda çeşitli etkinlik ve tatbikatlar da gerçekleştirerek tecrübelerini arttırmaya yönelik çalışma yaptı.

Kampın son gününde senaryo gereği, Atakum ilçesinde meydana gelen depremde 3 bina göçtü. Vatandaşların ihbarı üzerine enkaz altında kalan 2 kişi göçen binanın altından çıkarılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Samsun Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Alaadin Domaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanabilecek afetler karşısında her zaman hazırlıklı olmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Samsun UMKE'nin rutin tatbikatlarından birisini yapıyoruz. Atakum ilçesinde bir göçük altında kalan 2 yaralıyı çıkardık. Bu tatbikatlar sayesinde gerçek vakalarla karşılaştığımızda neleri yapabileceğimizi görmüş oluyoruz. Daha fazla tecrübe kazanmış oluyoruz. Böylelikle de gerçek olaylarda daha faydalı olabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Domaç, UMKE'nin Samsun'da 230 kişilik gönüllüsü bulunduğunu kaydetti.