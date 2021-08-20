UMKE, Ayancık'taki sel felaketinde insanların yanı sıra hayvanları da unutmadı
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UMKE, Ayancık'taki sel felaketinde insanların yanı sıra hayvanları da unutmadı

UMKE, Ayancık'taki sel felaketinde insanların yanı sıra hayvanları da unutmadı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde insanların yanı sıra hayvanlara da yardımda bulundu.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde insanların yanı sıra hayvanlara da yardımda bulundu.

Ayancık'ta 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde Ayancık Deresi'nin taşması sonucu bazı köprüler yıkılırken, bazıları ise hasar gördü.

UMKE, birçok köye ulaşımın kesilmesi üzerine zorlu arazi şartlarına rağmen ulaşıma kapanan köylerde vatandaşlara sağlık hizmeti götürdü.

İlçeye bağlı Fındıklı köyündeki evlerinde sağlık hizmeti alan hastalara ulaşmaya çalışan Amasya UMKE ekibi, Ayancık Deresi içinde sel sonrasında oluşan molozlar arasında sıkışan 1 aylık buzağıyı da kurtararak sahibine teslim etti.

UMKE, Ayancık'taki sel felaketinde insanların yanı sıra hayvanları da unutmadı
UMKE, Ayancık'taki sel felaketinde insanların yanı sıra hayvanları da unutmadı
UMKE, Ayancık'taki sel felaketinde insanların yanı sıra hayvanları da unutmadı
UMKE, Ayancık'taki sel felaketinde insanların yanı sıra hayvanları da unutmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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