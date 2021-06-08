UMKE Arapgir'de tatbikat yaptı
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UMKE Arapgir'de tatbikat yaptı

UMKE Arapgir'de tatbikat yaptı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Arapgir'de tatbikat gerçekleştirip, tam puan aldı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2021 yılı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planı kapsamında, Arapgir'de Fotokamp alanında UMKE Temel Eğitim Tatbikatı düzenlendi.

İl Acil Afet Durum Müdürlüğü personellerinin de destek verdiği UMKE Temel Eğitim Tatbikatı'na katılarak eğitimi tamamlayan sağlık çalışanlarına teşekkür belgelerini veren Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, başarılı geçen tatbikattan dolayı tebriklerini iletti. Bentli, Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İl Acil Afet Durum Müdürü Mustafa Türker ve UMKE sorumlusuna teşekkür belgelerini verdi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu yaptığı açıklamada, "UMKE ekibini ilçemizde ağırlamaktan mutluyuz.

Doğal afetlerin ne zaman geleceği belli değil. O yüzden ulusal kurtarma ekiplerinin bu tür tatbikatlarının ne derece önemli olduğunu yaşamış olduğumuz depremlerde görüyoruz. Bizler Arapgir Belediye Başkanlığı olarak kampın yapılabilmesi için her türlü desteği sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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UMKE Arapgir'de tatbikat yaptı - Haberler
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