- UMKE, 9 aylık hamile kadın için seferber oldu Bingöl'de UMKE, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle beldede mahsur kalan 9 aylık hamile kadın için seferber oldu.

BİNGÖL (İHA) - - UMKE, 9 aylık hamile kadın için seferber oldu

BİNGÖL - Bingöl'de UMKE, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle beldede mahsur kalan 9 aylık hamile kadın için seferber oldu. Hamile kadın, 5 saatlik uğraşlar ardından hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği yüksek rakımlı bölgelerde de mahsur kalan hastalar için UMKE seferber oluyor. Edinilen bilgilere göre, Adaklı ilçesinde ikamet eden 9 aylık hamile Şehriban Dayanç'ın sancıları artınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Hamile kadını alıp yola çıkan ekipler, Sancak Beldesi'nde tipi nedeniyle yollar kapanınca durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE'ye bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, tam paletli ambulans ile yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından sancısı olan 9 aylık hamile kadını hastaneye ulaştırdı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hasta yakınları UMKE'ye ve sağlık personellerine teşekkür etti.