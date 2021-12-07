Ümitler ve Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonasında büyük başarı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümitler ve Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonasında büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ümitler ve Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonasında büyük başarı

Bilecik'te eğitim veren bir özel okulun sporcuları Ümitler ve Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonasında büyük başarıyla döndüler.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te eğitim veren bir özel okulun sporcuları Ümitler ve Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonasında büyük başarıyla döndüler.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunca düzenlenen Ümitler ve Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası Elazığ'da gerçekleştirildi. Elazığ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden Bilecik'te eğitim veren bir özel okulun sporcuları peş peşe madalyalarını aldılar. Yapılan müsabakalarda 36 kiloda mücadele eden Fatmanur Uçar Türkiye 1'incisi olarak altın madalyanın sahibi olurken, 45 kiloda mücadele eden Ecrin Kısa bayanlar Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca müsabakada erkekler kategorisinde Eren Nuri Yavaş 55 kiloda Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Sporcular ayrıca Milli Takımda ülkemizi temsil edecek olurken, şampiyona sonunda Federasyon Asbaşkanı Bünyamin Er başarılı sporcuları ve müsabakalara katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Şampiyona sonrası Bilecik'e dönen başarılı sporcular okul bahçesinde bir tören düzenlendi. Okul Kurucu Müdürü Ahmet Kolağası müsabakaya katılan tüm öğrencileri ve emeği geçen antrenörleri tebrik ederek madalya kazanan sporculara plaket verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title