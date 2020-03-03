Ümitler ve Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası Bilecik'te yapıldı

03.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:22

Türkiye Ümitler ve Gençler Kuraş Şampiyonası, 29 Şubat-01 Mart 2020 tarihleri arasında Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.



Müsabakalara Ümitler kategorisinde 18 ilden 103 erkek, 63 kadın sporcu olmak üzere toplam 166 kişi katıldı. Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yozgat, Van, İstanbul, Düzce, Balıkesir ve Batman illeri birinci olan iller oldu. Gençler kategorisinde ise 20 ilden 74 erkek, 40 kadın sporcu olmak üzere toplam 114 kişi yarıştı. Birincilikler de Sakarya, Düzce, Batman, Van, Kastamonu ve Trabzon arasında paylaşıldı.



Toplam 280 sporcu ile devam eden müsabakaları her iki gününde de Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü ile birlikte takip etti.



Kuraş Asbaşkanı Bünyamin Er, Türkiye Şampiyonası ile ilgili olarak, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili genel müdürleri ile Vali Bilal Şentürk'e ve Federasyon Başkanı Hasan Öztürk adına Kuraş'a bu imkanı sağladıkları için minnettar olduklarını ifade etti.



Uluslararası Kuraş Federasyonu (IKA) ve Avrupa Kuraş Konfederasyonu (EKC), 2020 faaliyet programında 03-05 Nisan 2020 tarihlerinde Yunanistan'ın Selanik şehrinde yapılacak Avrupa Şampiyonası ve Aralık ayında Hindistan'da düzenlenecek Dünya Ümitler Şampiyonası hazırlıklarının başlayacağını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA