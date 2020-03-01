: Ümitler ve Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası yapıldı

01.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:13

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunca düzenlenen Ümitler ve Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Bilecik'te gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu'nda 20 ilden 327 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye girenlere ödülleri Bilecik Valisi Bilal Şentürk ile federasyonun kuraş asbaşkanı Bünyamin Er tarafından verildi.

Başarılı olan sporcular, Türkiye'yi 3 Nisan'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek.

Asbaşkan Bünyamin Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen seneden bu yana çeşitli etkinliklere imza attıklarını söyledi.

Düzce'de bu ay Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın yapılacağını aktaran Er, şöyle konuştu:

"Ayrıca hakem kursu açıp ilk hakemlerimizi yetiştirdik. Dünya Şampiyonası'na takım götürdük ve bir sporcumuz dünya ikincisi oldu. Bugün de Bilecik'te Ümitler ve Gençler Türkiye Şampiyonası'nı yaptık. Gerçekten de beklediğimin çok üzerinde bir katılım oldu. 327 sporcu var. Ata sporu kuraşı, Bilecik'te yapmak da bizim için çok anlamlı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun gerçekleştiği topraklardayız."

Kaynak: AA

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