SAKARYA (AA) - Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Serdivan Spor Salonu'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na 62 ilden 405'i kadın 905 sporcu katılıyor.

Organizasyon, kadınlarda 40, 44, 48, 52, 63, 70 ve +70, erkeklerde ise 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 ve +90 kiloda gerçekleştiriliyor.

Büyük heyecana sahne olan müsabakaları Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi ve çok sayıda sporsever takip etti.

Şampiyona, 6 Şubat Pazar günü sona erecek.