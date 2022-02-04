Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da başladı

AA, İbrahim Yozoğlu - Spor
 - Güncelleme:
Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

SAKARYA (AA) - Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Serdivan Spor Salonu'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na 62 ilden 405'i kadın 905 sporcu katılıyor.

Organizasyon, kadınlarda 40, 44, 48, 52, 63, 70 ve +70, erkeklerde ise 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 ve +90 kiloda gerçekleştiriliyor.

Büyük heyecana sahne olan müsabakaları Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi ve çok sayıda sporsever takip etti.

Şampiyona, 6 Şubat Pazar günü sona erecek.

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da başladı

AA / İbrahim Yozoğlu - Spor

Spor Toto, Türkiye, Sakarya, Judo, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title