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Ümitler Judo Avrupa Kupası sona erdi

AA - Süha Gür - Spor
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Ümitler Judo Avrupa Kupası sona erdi

Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın son gününde milli sporcular Erman Gürgen gümüş, İbrahim Tataroğlu ise bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın son gününde milli sporcular Erman Gürgen gümüş, İbrahim Tataroğlu ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 73 kiloda Erman Gürgen, Gürcü rakibi Luka Javakhishvili'ye finalde yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ise bir diğer milli sporcu Recep Ergin ile bronz madalya müsabakasında karşılaştı. Mücadeleyi kazanan İbrahim, madalyayı kazanan isim oldu.

Şampiyonanın ilk günü kadınlar 40 kiloda Zilan Ertem altın, Begümnaz Doğruyol gümüş, 44 kiloda ise Buse Uygun bronz madalya kazanmıştı.

Böylece Türkiye şampiyonayı toplamda 1 altın, 2'şer gümüş ve bronz madalya ile tamamladı.

AA / Süha Gür - Spor

Bronz Madalya, Milli Sporcu, Hırvatistan, Judo, Spor, Haberler

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