21.09.2019 21:16

Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile ikinci sırada yer aldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen şampiyonada milli sporcular, ilk gün 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Kadınlar 40 kiloda Aysun Ağdeve, 48 kiloda Sümeyya Demir, 52 kiloda ise İlayda Merve Koçyiğit altın madalya kazandı. Elif Yapıcı 48 kiloda gümüş, Ecem Sonay Birinci ise 44 kiloda bronz madalya aldı.

Erkeklerde 50 kiloda Yunus Emre Esenboğa ve 66 kiloda Nuri Hüseyin Çetinkoz altın madalyanın sahibi oldu. Batuhan Yılmaz 50 kiloda, Kadir Samet Onay 55 kiloda, Sedat Durmuş ise 66 kiloda gümüş madalyayı boynuna taktı. 60 kiloda Emir Karakuş ise şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye, bu sonuçlarla ilk gün takım halinde ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA