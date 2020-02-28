FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
Haberler » Spor » Ümitler Avrupa Judo Kupası yarın Antalya'da başlayacak - Spor

Ümitler Avrupa Judo Kupası yarın Antalya'da başlayacak

Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde 17 ülkeden 529 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak.

28.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:46
Ümitler Avrupa Judo Kupası yarın Antalya'da başlayacak

Ümitler Judo Kupası, 'nın ilçesinde 17 ülkeden 529 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Judo Birliğinin takviminde yer alan ve Limak Limra Resort Hotel'de gerçekleştirilecek organizasyon, 2 gün sürecek.

Türk judosuna katkılarından dolayı Nazım ve Natık Canca anısına düzenlenecek müsabakalarda Türkiye'yi, kadınlarda 81, erkeklerde 101 sporcu temsil edecek.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler