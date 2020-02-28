Ümitler Avrupa Judo Kupası yarın Antalya'da başlayacak

28.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:46

Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde 17 ülkeden 529 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Judo Birliğinin takviminde yer alan ve Limak Limra Resort Hotel'de gerçekleştirilecek organizasyon, 2 gün sürecek.

Türk judosuna katkılarından dolayı Nazım ve Natık Canca anısına düzenlenecek müsabakalarda Türkiye'yi, kadınlarda 81, erkeklerde 101 sporcu temsil edecek.

Kaynak: AA