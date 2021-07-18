Ümitler Avrupa Judo Kupası sona erdi
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Ümitler Avrupa Judo Kupası sona erdi

Ümitler Avrupa Judo Kupası sona erdi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Romanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın son gününde milli sporcu İbrahim Tataroğlu, erkekler +90 kiloda beşinci oldu.

Romanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın son gününde milli sporcu İbrahim Tataroğlu, erkekler +90 kiloda beşinci oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.

+90 kiloda mücadele eden İbrahim Tataroğlu, bronz madalya maçında Gürcü Tamaz Biganashvili'ye yenildi ve beşinci oldu.

Milli takım, şampiyonayı 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.

Organizasyonda dün İbrahim Demirel altın, Nurten Doğrusoy gümüş, Zilan Ertem ve Zeynep Betül Sarıkaya bronz madalya kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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