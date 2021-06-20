Ümitler Avrupa Judo Kupası

Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın son gününde kadınlar 57 kiloda Reyhan Oğuz bronz madalya kazandı.

Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın son gününde kadınlar 57 kiloda Reyhan Oğuz bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hırvatistan'ın Porec kentinde 27 ülkeden 139 kadın ve 230 erkek judocunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda Reyhan Oğuz üçüncü olurken +70 kiloda Öznur Efe beşincilik elde etti.

Türkiye bu organizasyonu 6 bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur