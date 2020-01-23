Ümitler 2020 Türkiye Judo Şampiyonası'nda heyecan Kilis'te başlıyor

23.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:51

Türkiye Judo Federasyonu'nun yurt içindeki ilk faaliyeti olan Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası yarın Kilis'te başlayacak ve 3 gün sürecek.

Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası 24-26 Ocak tarihleri arasında Kilis Beşevler Spor Salonu'nda yarın başlıyor. Federasyonun ilk yurt içi Türkiye Şampiyonası'nda, 62 ilden; 371'i kadın ve 506 erkek judocu kürsüye çıkmak için mücadele edecek. 3 gün sürecek müsabakaların kura çekimi ve teknik toplantısında Kilis GSİ Müdürü Remzi Arkaltı, bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Valiliğimiz, Belediyemiz ve halkımız sizleri burada konuk etmekten büyük heyecan duyuyor. Katılan tüm ekiplere başarılar diliyorum" dedi.

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kilis'in judo için ayrı bir önem taşıdığını hatırlatarak, Uluslararası Judo Federasyonu tarafından örnek projeye sahip Kilis'in judo ile dünyada adını duyurmanın haklı gururunu yaşadığını ifade etti. Huysuz, Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda dereceye girecek sporcularımız Milli takıma çıktığını kaydetti ve antrenörlere seslendi:

"Yetiştirdiğiniz sporcular, sizleri rol model alıyorlar. Milli takımlara judocu yetiştirdiğimiz için sizleri ve emeğinizi alkışlıyorum. 2024 ve 2028 Olimpik kadroları sizlerin vereceği eğitimlerle şekillenecek."

Kaynak: DHA