Ümitcan Uygun, uyuşturucudan gözaltına alındı
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Ümitcan Uygun, uyuşturucudan gözaltına alındı

10.01.2021 15:22 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:26
Ümitcan Uygun, uyuşturucudan gözaltına alındı

ANKARA'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümü ile ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videoların sosyal medyada yer alması üzerine gözaltına alındı.

ANKARA'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümü ile ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videoların sosyal medyada yer alması üzerine gözaltına alındı.

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, yanında bulunan iki kadın ile birlikte uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı. Ümitcan Uygun hakkında, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.


Ümitcan Uygun, uyuşturucudan gözaltına alındı
Ümitcan Uygun, uyuşturucudan gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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