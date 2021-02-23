Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinden dolayı 10 yıla kadar hapsi istendi
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Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinden dolayı 10 yıla kadar hapsi istendi

23.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:21
Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinden dolayı 10 yıla kadar hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra G. hakkında "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra G. hakkında "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı anlatıldı.

İddianamede, şüphelilerin "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Olayın geçmişi

Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Uygun, hakimlikte alınan ifadesinin ardından "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçlamasıyla 11 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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