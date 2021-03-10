Ümitcan Uygun'un arkadaşının, bir kadını darp ettiği görüntüler tepki çekti (2)

EMNİYETTEN AÇIKLAMAAnkara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un arkadaşı G.Ö.'nün, bir kadını darbederken çekilen görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un arkadaşı G.Ö.'nün, bir kadını darbederken çekilen görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Emniyetten yapılan açıklamada "Görüntüler 2020 yılı Ağustos ayına ait olup, olaya karışan 3 şüpheli tespit edilerek haklarında adli işlem başlatılmış ve 03.10.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı