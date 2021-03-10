Ümitcan Uygun'un arkadaşının, bir kadını darp ettiği görüntüler tepki çekti

Ümitcan Uygun'un arkadaşının, bir kadını darp ettiği görüntüler tepki çektiANKARA'da Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in (21) ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu öne sürülen G.Ö.'nün bir kadını darbederken kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada tepki topladı.

Ümitcan Uygun'un arkadaşının, bir kadını darp ettiği görüntüler tepki çekti

ANKARA'da Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in (21) ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu öne sürülen G.Ö.'nün bir kadını darbederken kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada tepki topladı.

Kamuoyunda Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu iddia edilen G.Ö.'nün, bir kadına şiddet uygularken kaydedildiği görüntü, sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, G.Ö.'nün yerde yatan kadına hakaret ederek, tekme ve yumruklarla dövdüğü görüldü. Söz konusu görüntülerin Twitter'da yayınlanmasının ardından, binlerce sosyal medya takipçisi duruma tepki göstererek, G.Ö.'nün tutuklanmasını istedi.

Yapılan araştırmada, olayın 16 Mart 2020 tarihinde meydana geldiği, G.Ö.'nün olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındığı, mağdur kadının şikayetçi olmaması üzerine de G.Ö.'nün serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı