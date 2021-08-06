Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı
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Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı

Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası ağabeyi Erol Uygun'un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası ağabeyi Erol Uygun'un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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