Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı
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Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı

Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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