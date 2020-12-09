Ümitcan Uygun'dan skandal yayın!

Ümitcan Uygun'un canlı yayın videosuna gelen "Çok iyi birine benziyor, sen kötü yorumları takma boşver" gibi yorumların olması dikkatlerden kaçmazken yorumları görenler ise şoke oldu.

Ümitcan Uygun'un canlı yayın videosuna gelen "Çok iyi birine benziyor, sen kötü yorumları takma boşver" gibi yorumların olması dikkatlerden kaçmazken yorumları görenler ise şoke oldu.

Program sunucuları Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı, o görüntülere ve gelen yorumlara ateş püskürdü!

Kaynak: Hürriyet