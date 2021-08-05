Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında (5)

ÖN OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDIŞüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı.

ÖN OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı. Örnekler kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Bu bulguların haricinde vücutta herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadı. Herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi. Öte yandan, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu 3 şüpheli hakkında, 'uyuşturucu temini' ve 'fuhuşa aracılık yapma' yönünden de inceleme yapıldığı öğrenildi.

Haber: Haluk KARAASLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan