Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında (4)

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDIEsra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun, F.G. (18) ile D.C. (20) gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.