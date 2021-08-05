Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında (4)
GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDIEsra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun, F.G. (18) ile D.C. (20) gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun, F.G. (18) ile D.C. (20) gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, 3 şüpheli için ek gözaltı süresi talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, gözaltı süreleri daha önce 1 gün uzatılan şüpheliler için 1 gün daha uzatma kararı verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı