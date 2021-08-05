Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında (3)

ESRA'NIN KOMŞUSU: EFENDİ VE SAKİN BİRİYDİEsra Hankulu'nun komşusu Enver Gündüz, "Yaklaşık 1 sene önce buraya taşındılar.

ESRA'NIN KOMŞUSU: EFENDİ VE SAKİN BİRİYDİ

Esra Hankulu'nun komşusu Enver Gündüz, "Yaklaşık 1 sene önce buraya taşındılar. Annesiyle beraber yaşıyorlardı. Bir süre önce annesi başka yere taşındı, kız tek başına yaşıyordu. Binaya girip çıkarken sohbet ederdik. Olaydan önceki akşam da bir kız arkadaşıyla eve geldi. O zaman da biraz sohbet ettik ve sonra eve girdiler. Erkek yoktu yanlarında, demek ki daha sonradan geldi onlar. Daha önce ben o kişiyi görmedim, tanımıyordum. Daha önce hiç böyle bir olay yaşanmadı burada. Kız da sakin ve efendi biriydi. Kendi halinde yaşıyordu ve kimseye bir zararı yoktu" dedi.

BABASI 20 YIL ÖNCE ÖLMÜŞ

Öte yandan ailenin tek kızı olan Esra Hankulu'nun acil tıp teknikeri olduğu; ancak ataması yapılmadığı ve bir süredir de işsiz olduğu bildirildi. Esra Hankulu'nun babası Ahmet Hankulu'nun yaklaşık 20 yıl önce göle düşüp boğulduğu, annesinin ikinci evliliğini yaptığı belirtildi. Esra'nın yaklaşık 1 yıldır yalnız yaşadığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz