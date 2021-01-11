Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi (4)

ÜMİTCAN UYGUN'DAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Tutuklanan Ümitcan Uygun'un, cezaevine götürülmeden önce DNA örneği alınmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasında tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması için karar almıştı. Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un, söz konusu karşılaştırmanın yapılabilmesi amacıyla DNA örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü belirtildi. Ümitcan Uygun, Adli Tıp Kurumu'daki işlemin ardından cezaevine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN