Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi (3)
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Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi (3)

11.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:03
Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi (3)

TUTUKLANDIÜmitcan Uygun, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Ümitcan Uygun, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılıkta ve hakimlikte poliste verdiği ifadesi tekrarlayan Uygun, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. Uygun, cezaevine gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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