Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi (3)

TUTUKLANDI

Ümitcan Uygun, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılıkta ve hakimlikte poliste verdiği ifadesi tekrarlayan Uygun, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. Uygun, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN