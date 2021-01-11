Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi (2)
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Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi (2)

11.01.2021 14:10 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:14
Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi (2)

'GÖRÜNTÜLER 3-4 YIL ÖNCESİNE AİT'Adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun'un, polisteki ifadesi ortaya çıktı.

'GÖRÜNTÜLER 3-4 YIL ÖNCESİNE AİT'

Adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun'un, polisteki ifadesi ortaya çıktı. Uygun, sosyal medyada kendi adına birçok hesap açıldığını, bu hesapları kimin yönettiğini bilmediğini ileri sürdü. Uygun, sosyal medyada narkotik içerikli bir yayın yapmadığını öne sürerek, "Ben metamfetamin maddesini bir defa kullandım. 3-4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu uyarıcı madde kullanmadım. Bu maddeyi Maltepe'deki bir pavyonda konsomatris olarak çalışan takma ismi 'Kumsal' olan kişiden aldım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğim; ancak polislere göstermiş olduğum Aşşağı Eğlence semtinde bulunan ikamette kullandım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum. T.K'yı mahalleden tanırım. Bu şahsın madde kullandığını ya da sattığını bilmiyorum" dedi.

Uygun, arkadaşıyla Kumsal isimli kişinin evine gittiklerini belirterek, "Kumsal daha sonradan öğrendiğim metamfetamin isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı, ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum."Uygun, söz konusu görüntülerin yeni değil, 3, 4 yıl öncesine ait olduğunu iddia etti.

Özkan ARSLAN/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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