Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi

ANKARA'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve dün uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Ümitcan Uygun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANKARA'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve dün uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Ümitcan Uygun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı Etimesgut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı. Ümitcan Uygun hakkında, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan işlem yapıldı. Durak Uygun ve T.K. emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun ise buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli olarak polisler eşliğinde emniyetten çıkarılan Ümitcan Uygun, adliyeye götürüldü.

Öte yandan baba Durak Uygun'un polisteki ifadesinde oğlu Ümitcan Uygun'un herhangi bir işte çalışmadığını ve geliri olmadığını, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun ÖZALP