Aleyna Çakır'ı darp edip videosunu sosyal medya üzerinden yaydığı gerekçesiyle görülen davada Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Uygun, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Ümitcan Uygun hakkında Aleyna Çakır'ı ölümünden önce darp edip ve bunu görüntüleyerek sosyal medyada yayınlamasından dolayı yeni bir dava açılmıştı. Dosya kapsamında Uygun'un, Çakır'ı darp ederek bayılttığı ve Çakır'ın cep telefonunu alarak bilgisi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünü canlı yayınladığı belirtildi. Uygun'un bu olayda bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu işlediği aktarıldı.

Beyanlara ilişkin savunma yapan Uygun, "Olay farklı bir yerlere çekilmek isteniyor. Ben eve geldiğimde Aleyna zaten telefondan canlı yayın yapıyordu. Aleyna hayatını kaybettiğinde bile polislere telefonun tüm şifrelerini ben verdim. Mahkemenin artık karara bağlanmasını istiyorum. Olaydan sonra avukatlar televizyonlara çıktı Ümit astı kesti diye konuştular. Hiçbir suçum olmadığını söylemek isterim" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Uygun hakkında 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak', 'konut dokunulmazlığına ihlal' ve 'tehdit' suçlarından 4 yıl 10 ay hapis cezası. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa