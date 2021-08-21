Ümitcan Uygun'dan şaşırtan hamle! 'Yok artık' dedirtti
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Ümitcan Uygun'dan şaşırtan hamle! 'Yok artık' dedirtti

Ümitcan Uygun'dan şaşırtan hamle! 'Yok artık' dedirtti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümleriyle gündeme gelen Ümitcan Uygun, ünlülerden şikayetçi oldu. İşte nedeni...

Türkiye'nin Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi olarak tanıdığı Ümitcan Uygun, ünlülere savaş açtı. Uygun'a, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecralarından hakaret edildiği gerekçesiyle avukatı suç duyurusunda bulundu.

Bugüne kadar bini aşkın kişi hakkında Uygun'a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilirken bu isimler arasında ünlüler de yer alıyor.

Sabah'tan İlker Turaj'ın haberine göre, Uygun'a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan ünlüler arasında Deniz Akkaya, Fatih Ürek, Kemal Doğulu, Didem Şarman, Ayşe Arman, Hadise ve Turgay Demirel de bulunuyor.

Ümitcan Uygun'dan şaşırtan hamle! 'Yok artık' dedirtti
Ümitcan Uygun'dan şaşırtan hamle! 'Yok artık' dedirtti

Kaynak: Snob Magazin

Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden ünlü isimler hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu
Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden ünlü isimler hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu
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Ümitcan Uygun'dan şaşırtan hamle! 'Yok artık' dedirtti - Haberler Magazin
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