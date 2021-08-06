'Ümitcan, kucaklayıp odaya götürürken Esra baygın değildi' (5)
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'Ümitcan, kucaklayıp odaya götürürken Esra baygın değildi' (5)

'Ümitcan, kucaklayıp odaya götürürken Esra baygın değildi' (5)
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

'Ümitcan, kucaklayıp odaya götürürken Esra baygın değildi' (5)TUTUKLAMA TALEBİYLE NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, savcılıkta ifadeleri alınan Ümitcan Uygun'un kasten öldürme suçundan tutuklanmak üzere, diğer şüpheliler Furkan G.

'Ümitcan, kucaklayıp odaya götürürken Esra baygın değildi' (5)

TUTUKLAMA TALEBİYLE NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, savcılıkta ifadeleri alınan Ümitcan Uygun'un kasten öldürme suçundan tutuklanmak üzere, diğer şüpheliler Furkan G. ve Dilan C'nin ise adli kontrol talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca E.H. isimli şahsın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde gerekli adli inceleme ve araştırmalar yapılmış olup şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere cenazesi Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilmiştir. Olay günü, olay yerindeki evde bulunan F.G., D.C. ve Ü.U. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları üzerine kolluk tarafından gözaltına alınmışlardır. Cumhuriyet Savcısı tarafından savunmaları alınan şüphelilerden Ü.U., kasten öldürme suçundan tutuklanmak üzere, diğer şüpheliler F.G ve D. C. suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."

Haber: Haluk KARASLAN/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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