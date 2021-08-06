'Ümitcan, kucaklayıp odaya götürürken Esra baygın değildi' (4)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLEREsra Hankulu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan