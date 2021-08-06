'Ümitcan, kucaklayıp odaya götürürken Esra baygın değildi' (2)
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'Ümitcan, kucaklayıp odaya götürürken Esra baygın değildi' (2)

'Ümitcan, kucaklayıp odaya götürürken Esra baygın değildi' (2)
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

'SIKINTI OLURSA BENİ SÖYLEMEYİN' DEMİŞAnkara'da, Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Dilan C.'nin de ifadesi ortaya çıktı.

'SIKINTI OLURSA BENİ SÖYLEMEYİN' DEMİŞ

Ankara'da, Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Dilan C.'nin de ifadesi ortaya çıktı. Dilan C.'nin, Hankulu kötüleştiği sırada Ümitcan Uygun'un da beraber yıkamaları gerektiğini söylediğini belirterek, "'Ne oldu?' diye sorduğumuzda Ümit, bize 'Ne olduğunu sorup durmayın' dedi. Hep birlikte banyoya geçtik, Esra'yı suya tuttuk, gözlerini açtı ve kendine geldi. İçeride biraz oturup konuşturmaya çalıştıktan sonra Esra, kendine geldi. Esra canının çay çektiğini söyledi ve çay demleyip içtik. Sonra uyandığımda bir işim vardı, bunu söylemek için Esra'nın odasına gittim. Esra'ya seslendim ama uyanmadı. Esra'yı öyle görünce korktum" dedi.

Dilan C., daha sonra aradıkları Ümitcan Uygun'un, kendilerine "Bir sıkıntı olursa beni söylemeyin" dediğini öne sürdü. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan

'Ümitcan, kucaklayıp odaya götürürken Esra baygın değildi'
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