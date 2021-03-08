Ümit Yaşar kimdir? Ümit Yaşar hayatı ve biyografisi! Ümit Yaşar kaç yaşında, nereli?

Türküleri ilke beğeni toplayan vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ümit Yaşar hakkında merak edilenler. Ümit Yaşar hayatı ve biyografisi. Ümit Yaşar kimdir?

Müzik dünyasının tanınan isimlerinden Ümit Yaşar müzikseverlerin merak konusu oldu. İşte Ümit Yaşar hakkında merak edilen Ümit Yaşar kimdir, Ümit Yaşar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÜMİT YAŞAR KİMDİR?

Ümit Yaşar 1974'te Mersin'de dünyaya geldi. Konservatuar mezunu olan sanatçı, 1977 yılından bu yana profesyonel olarak müzik sektörü içinde yer almaktadır.

İlk olarak 1997'de"Nazar Değmesin" albümünü çıkaran Ümit Yaşar, "Ateşlerde Yanacağım" ve "Son Defa" isimli parçaları ile çıkış yakaladı.

2000'de 2. Albümünü çıkaran sanatçı,Maraz adı ile albümünü piyasaya sürü."Elini Tutmasın" ve " Sevemiyorum" parçalı ile beğeni toplayan Ümit Yaşar 20052ten sonra da "Sever misin Yeniden" albümü ile müzik severlerin karşısına çıktı. Ümit Yaşar, bu albümde de"Beter Ol" şarkısı ile yenidençıkış yakaladı.