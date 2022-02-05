Ümit Yaşar kimdir? Şarkıcı Ümit Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ümit Yaşar kimdir?

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ÜMİT YAŞAR KİMDİR?

Ümit Yaşar 1974'te Mersin'de dünyaya geldi. Konservatuar mezunu olan sanatçı, 1977 yılından bu yana profesyonel olarak müzik sektörü içinde yer almaktadır.

İlk olarak 1997'de"Nazar Değmesin" albümünü çıkaran Ümit Yaşar, "Ateşlerde Yanacağım" ve "Son Defa" isimli parçaları ile çıkış yakaladı.

2000'de 2. Albümünü çıkaran sanatçı,Maraz adı ile albümünü piyasaya sürü."Elini Tutmasın" ve " Sevemiyorum" parçalı ile beğeni toplayan Ümit Yaşar 20052ten sonra da "Sever misin Yeniden" albümü ile müzik severlerin karşısına çıktı. Ümit Yaşar, bu albümde de"Beter Ol" şarkısı ile yenidençıkış yakaladı.

Ümit Yaşar, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

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