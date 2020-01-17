: Ümit Yaşar Karlıdağ kimdir? AK Parti'den istifa eden Ümit Yaşar Karlıdağ kimdir? Ümit Yaşar Karlıdağ biyografisi!

17.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:20

AK Parti İstanbul Küçükçekmece İlçesi Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ümit Yaşar Karlıdağ'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nde siyaset yapmak için aktif görevinden istifa etmesi sonrası Ümit Yaşar Karlıdağ kimdir ve AK Parti'den istifa eden Ümit Yaşar Karlıdağ kimdir soruları araştırıldı. İşte Ümit Yaşar Karlıdağ biyografisi!

ÜMİT YAŞAR KARLIDAĞ KİMDİR?

Ümit Yaşar 1986 Trabzon'da dünyaya gelmiştir.

2.Dönem Gençlik Kurulu Üyeliği, Seçim İşleri Başkanlığı yapan Ümit Yaşar Karlıdağ, 5.Dönem Dış İlişkiler Birim başkanlığı yapmıştır.

Ümit Yaşar Karlıdağ aynı zamandaKüçükçekmece ilçe seçim kurulu üyeliği ve Küçükçekmece Kaymakamlığı insan hakları kurulu üyesidir.

2012 yılından beri serbest avukatlık yapan Ümit Yaşar Karlıdağ evlidir.

Haber Videosu