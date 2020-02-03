Ümit ve genç karateciler, Avrupa Şampiyonası için Budapeşte'ye gitti

03.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:10

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 47. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Budapeşte'de 7-9 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

Milli takım, 33 ferdi, iki takım dalında madalyaların dağıtılacağı şampiyonada tüm kategorilerde mücadele edecek. 52 ülkeden 1155 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda 20 erkek, 17 kadın sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takım Teknik Direktörü İbrahim Ercin, Türkiye Şampiyonası'nın ardından yapılan seçmelerden sonra kampa girdiklerini, iki etaptan oluşan kamp çalışmalarını noktaladıklarını belirterek, "Sporcularımızın form durumları gayet iyi. Sakat sporcumuz yok. Moraller de en üst seviyede. Güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Takım halinde son Avrupa Şampiyonu ve dünya ikincisi unvanıyla Macaristan'da mücadele edeceklerini hatırlatan Ercin, şunları kaydetti:

"Türk karatesi, güçlü bir altyapıya sahip. Alt yaş kategorilerinde elde edilen sonuçlar da bunu doğruluyor. 2019'da Avrupa Şampiyonu ve dünya ikincisi olduk. Birkaç değişikliğe rağmen bu forma altında hangi sporcu mücadele ederse etsin, tek hedefi kürsüde yer almak olduğu için bu başarılarımızı koruyacağımıza inanıyorum. Hedefimiz kazanabildiğimiz kadar madalya kazanmak ve bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşı'mızı dinletmek olacak."

Kaynak: AA