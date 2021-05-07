Ümit ve genç kadın milli judocular, Azerbaycanlı judocularla Trabzon'da ortak kampa girdi
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Ümit ve genç kadın milli judocular, Azerbaycanlı judocularla Trabzon'da ortak kampa girdi

Ümit ve genç kadın milli judocular, Azerbaycanlı judocularla Trabzon'da ortak kampa girdi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Ümit ve genç kadın milli judocular, Azerbaycan Kadın Milli Takımı ile Trabzon'da 20 Mayıs'a kadar ikili hazırlık antrenmanları yapacak.

Ümit ve genç kadın milli judocular, Azerbaycan Kadın Milli Takımı ile Trabzon'da 20 Mayıs'a kadar ikili hazırlık antrenmanları yapacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ümit ve genç kategorideki uluslararası müsabakalara zorunlu ara verilmesi nedeniyle belirli dönemlerde kamp çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Ankara'da Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hazırlanan milli judocular ile Azerbaycan Kadın Milli Takımı, Trabzon TOHM'da 20 Mayıs tarihine kadar ikili antrenmanlar yapacak.

Milliler ortak çalışmada, belirlenen sağlık kuralları doğrultusunda kuvvet, dayanıklılık ve randori ağırlıklı bir program gerçekleştirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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