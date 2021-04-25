Ümit Uysal, şampiyon cimnastikçileri kutladı
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Ümit Uysal, şampiyon cimnastikçileri kutladı

Ümit Uysal, şampiyon cimnastikçileri kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor kulübünün şampiyon cimnastikçileri ve antrenörleriyle buluştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor kulübünün şampiyon cimnastikçileri ve antrenörleriyle buluştu. Başkan Uysal, İstanbul'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları kutladı, "Sizlerle gurur duyuyoruz, başarılarınızla mutlu oluyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyespor cimnastik takımı, 2-4 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda podyuma çıktı. Antrenörler Sara Staykova ve Zlatka Sıla Tüzken'in öğrencileri başarılı performanslarının ardından madalyalarla Antalya'ya döndü. Gençler kategorisinde Işıl Alaş genel tasnifte Türkiye birincisi olurken büyükler kategorisinde Victoria Sidorova Türkiye ikincisi oldu. Yeliz Güneş ve Milana Rachenkova finallerde mücadele ederken şampiyonayı 3'üncülük dereceleriyle tamamladı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye şampiyonasından derecelerle dönen şampiyon sporcuları antrenörleriyle makamında ağırladı. Sporcularla turnuvayı değerlendiren Başkan Uysal, elde ettikleri başarılar dolayısıyla cimnastikçileri kutladı. Muratpaşa Belediyespor'un cimnastik branşında önemli başarılara imza attığını ve çok sayıda sporcu yetiştirdiğine dikkat çeken Başkan Uysal, "Sizlerle gurur duyuyoruz, başarılarınızla mutlu oluyoruz" dedi. - ANTALYA

Ümit Uysal, şampiyon cimnastikçileri kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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