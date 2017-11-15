Ümit Ülkü'den İtalya Zaferi

İtalya Endurans Şampiyonasının, 6 Ore Di Roma (Roma 6 Saat) yarışında Milli Pilotlarımız Ümit Ülkü, Ayhancan Güven ve Arkın Aka dönüşümlü olarak direksiyon başına geçti.

Milli pilotlar, yarışa pole pozisyonunda (İlk sırada) başladı. Ümit Ülkü'nün takımı yarış sırasında lastik patlaması nedeniyle bir süre liderliği kaybedip altıncılığa kadar gerilese de son tura kadar mücadeleyi hiç bırakmadı. Ekip lastik değişiminin ardından yeniden liderliği almayı başardı. Deneyimli her üç pilot da altı saat süren yarışta başarılı bir performans sergileyerek rakiplerini geride bıraktı.



Otomobil sporlarında 9 kez şampiyonluğa ulaşan Ümit Ülkü, takım olarak İtalya'da birincilik kürsüsünde bayrağımızı dalgalandırmaktan ve İstiklal Marşımızın okumaktan dolayı büyük gurur duyduklarını söyledi. Aynı zamanda Ülkü Motorsport Takım Kaptanı olan Ülkü, "Ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil ettik. Takım arkadaşlarım Ayhancan Güven ve Arkın Aka'ya harika performanslarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.