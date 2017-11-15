Ümit Ülkü'den İsmet Iraz Mesajı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, Türkiye’de tekvando sporunun öncüsü kabul edilen İsmet Iraz’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, Türkiye'de tekvando sporunun öncüsü kabul edilen İsmet Iraz'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Türkiye'de tekvandonun tanınması ve gelişmesi için büyük çaba gösteren İsmet Iraz, uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde yaşamını yitirdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı ve milli pilot Ümit Ülkü de, üzüntülerini dile getirdi. Iraz'ın tekvando dalındaki başarılarının ve Türk sporuna yaptığı katkıların takdire şayan olduğunu ifade eden Ülkü, Türkiye Taekwondo Federasyonu Onur Kurulu Üyeliğini de yürüten Iraz'ın bu anlamda Türk sporuna ve sporcusuna büyük katkılar yaptığının altını çizdi. Ülkü ayrıca, Iraz'ın ailesine, spor camiasına da başsağlığı diledi. - İZMİR