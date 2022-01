Ümit Şengül: "Kazanarak yolumuza devam ediyoruz"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Kayserispor maçının ardından, "Son 5 haftaya baktığımızda her maç 120 km koşuyorlar.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alt sıralardan kurtulabilmek için önemli bir müsabaka olduğunu belirten Şengül, "Alt sıralardan kurtulabilmek adına kazanmamız gereken bir maçtı. Çok şükür 5. galibiyetimizi aldık. Kupayı da sayarsak 6. galibiyetimiz. Kasımpaşa tarihinde bir ilk. Bir ilki başardık. Bu oyuncu grubu her türlü övgüyü hak ediyor. İnanılmaz özveriyle oynuyorlar. Son 5 haftaya baktığımızda her maç 120 km koşuyorlar. İnanılmaz tempo yakaladılar. Bunun neticesinde kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte oynayacağımız maçları kazanıp ligi orta sıralarda bitirmek için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

