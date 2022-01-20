Ümit Şengül: "Galatasaray bizim için dönüm maçıydı" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümit Şengül: "Galatasaray bizim için dönüm maçıydı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Galatasaray maçının ardından, "Bugünkü Galatasaray maçı dönüm maçlarından biriydi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Galatasaray maçının ardından, "Bugünkü Galatasaray maçı dönüm maçlarından biriydi. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ve kazandık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligde sıkıntılı bir konumda olduklarını belirten Şengül, "Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Yükselen performansımız vardı. Son 3 maçı kazandık. Bu da bize ekstra motivasyon sağladı. Bugünkü Galatasaray maçı dönüm maçlarından biriydi. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ve kazandık. Kasımpaşa kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Özgüven eksikliği ilk yarı vardı bunu aştık. Ciddi takım olduğumuza inanıyorum. İnanılmaz güzel şeyler ortaya koyuyoruz. Ligin en çok koşan takımlarından biriyiz. Bugünkü maça iyi başladık. İstediğimiz gibi pozisyonlar bulduk. Maçın basında net pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Bireysel hatadan gol yedik. İlk yarı rakibi karışlamada sıkıntı gördük. Karşılama sistemimizi değiştirdik. İlk yardan farklı sistemle karşıladık. Bu da bize hücum alanında artı kazandırdı. Pozisyonlar bulup golleri atınca rahatladık. Bugünkü performanstan dolayı oyuncularımızı kutlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

(Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar/ İHA)

Ümit Şengül: Galatasaray bizim için dönüm maçıydı

Ümit Şengül: Galatasaray bizim için dönüm maçıydı

Ümit Şengül: Galatasaray bizim için dönüm maçıydı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title