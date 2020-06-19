Ümit Öztürk'ün Kayserispor karnesi Hakem Ümit Öztürk, 12. kez Hes Kablo Kayserispor'un maçında düdük çalacak.

Hakem Ümit Öztürk, 12. kez Hes Kablo Kayserispor'un maçında düdük çalacak.

Denizli Bölgesi Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, Merkez Hakem Kurulu tarafından yarın Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Gençlerbirliği maçına atandı. Orta hakem olarak görev yapacak olan Ümit Öztürk, bugüne kadar 11 kez Kayserispor maçında düdük çaldı. 10 kez Süper Lig'de 1 kez de Türkiye Kupası'nda düdük çalan Ümit Öztürk'ün yönettiği bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 7 mağlubiyet elde ederken 1 kez de berabere kaldı. Kayserispor, Ümit Öztürk'ün yönettiği maçlarda 1 kez sahasında 2 kez de deplasmanda kazandı. Ümit Öztürk'ün yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri:

Kayserispor-Bursaspor 2-1

Alanyaspor-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Fenerbahçe 0-3

Kasımpaşa-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Malatyaspor 0-1

Osmanlıspor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Fenerbahçe 0-5

Fenerbahçe-Kayserispor 2-3

Kayserispor-Galatasaray 0-3

Beşiktaş-Kayserispor 4-1

Fenerbahçe-Kayserispor 2-0 (Kupa) - KAYSERİ

Kaynak: İHA