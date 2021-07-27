Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız (2)
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Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız (2)

Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

'MİLLETİMİZLE İTTİFAK YAPMAYI TERCİH EDECEĞİZ'Bağımsız İstanbul Milletvekili ve Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

'MİLLETİMİZLE İTTİFAK YAPMAYI TERCİH EDECEĞİZ'

Bağımsız İstanbul Milletvekili ve Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, "Biz Türkiye'nin önüne, var olanı eleştirmenin ötesinde, yapacaklarımızı anlatarak çıkıyoruz. Bir kavga için değil rekabet için çıkıyoruz. Mevcut cephelerin hiçbirinin parçası olmadan ittifakımızı Türk milleti ile yapma arzusu ile çıkıyoruz. Ne 'Cumhur İttifakı'nın ne 'Millet İttifakı'nın içinde değiliz ve olmayacağız çünkü her iki ittifak insanları birbirlerine düşmanlaştırıyor, geriyor ve yabancılaştırıyor. Milletimizle ittifak yapmayı tercih edeceğiz. Geçmişte hangi siyasi parti oy verirse versin bugün bizim programımıza inanan, güvenen, cumhuriyetle Atatürk'le İstiklal Harbi ile sorunu olmayan, Türk devletine ve milletine sadakat bağıyla bağlı olan her yurttaşımızın oyuna talibiz. Türk milletinden başka milletlere sadakatle bağlı olanlar, Atatürk'le İstiklal Harbi ve cumhuriyetle sorunu olanların oyunu istemiyoruz. Siyasal duruşumuz yok, onları görmezlikten geliyoruz" diye konuştu.


Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız (2)
Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız (2) - Haberler
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