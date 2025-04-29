Özdağ'ın savunması sonrasında duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte, "Ümit Özdağ serbest bırakılacak mı?" ve "Ümit Özdağ davası ne zaman?" sorularının cevabı merak ediliyor. Özellikle CHP lideri Özgür Özel ve diğer siyasi isimlerin de duruşmaya katılması, davanın siyasi açıdan önemini daha da artırdı. Peki, Ümit Özdağ serbest bırakılacak mı? Ümit Özdağ davası ne zaman, hangi tarihte?

ÜMİT ÖZDAĞ SERBEST BIRAKILACAK MI?

Özdağ, savunmasında şunları söyledi: "21 Ocak sabahı, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile ifadeye getirildiğim savcılık tarafından, Kayseri'de 30 Haziran 2024'te çıkan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olayları kışkırtma iddiası ile tutuklamaya sevk edildim. Bundan anladığım, Kayseri Başsavcılığı'nın ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün; Kayseri'de gerçekleşen olayları benim kışkırttığım kanısına, ya 7 aydır varamamışlar ya da bu kanıya varmışlar ancak görev ihmali yapıp gereken soruşturmayı açmamışlardır. Erdoğan'ın Atatürk eleştirileri haksız, temelsiz, asılsız ve bilimsel olarak içi boş iddialardır. Erdoğan'ın, Atatürk dönemine yönelik eleştirilerinin temelinde, Atatürk'ün benimsediği laiklik politikası vardır. Konuşmalarım en ufak bir hakaret niteliği taşımamaktadır. Beraatimi talep ediyorum."

ÜMİT ÖZDAĞ DAVASI NE ZAMAN?

Savunmaların ardından duruşma 10 Eylül tarihine ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Özdağ hakkında, 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik toplantıda kullandığı ifadelerin cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulanıyor. İddianamede Özdağ hakkında cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması da talep ediliyor.