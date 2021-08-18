Ümit Özdağ: Partiyi 26 Ağustos'ta kuruyoruz
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Ümit Özdağ: Partiyi 26 Ağustos'ta kuruyoruz

Ümit Özdağ: Partiyi 26 Ağustos'ta kuruyoruz
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de ziyaretlerde bulunan Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını açıkladı.

MERSİN'de ziyaretlerde bulunan Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını açıkladı. 

İYİ Parti'den istifa ederek, Ayyıldız Hareketi'ni kuran Ümit Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu. Ümit Özdağ, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla da buluştu. Partileşme süreci hakkında bilgi veren Özdağ, "Ayın 26'sında partimizi kurup Anadolu'yu dolaşmaya başlayacağız. Bu partinin kuruluşundan önceki son il ziyareti. Partimizin kuruluşunun ilanından sonra buraya tekrar ziyarete geleceğiz" dedi.


Ümit Özdağ: Partiyi 26 Ağustos'ta kuruyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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