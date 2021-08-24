Ümit Özdağ, partisinin ismini ve logosunu açıkladı
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Ümit Özdağ, partisinin ismini ve logosunu açıkladı

Ümit Özdağ, partisinin ismini ve logosunu açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞIMSIZ İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yeni partisinin ismini 'Zafer Partisi' olarak açıkladı, logosunu paylaştı.

BAĞIMSIZ İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yeni partisinin ismini 'Zafer Partisi' olarak açıkladı, logosunu paylaştı.

İYİ Parti'den istifa ederek, 'Ay yıldız hareketi' adı altında siyasi parti kurma çalışmalarını sürdüren Ümit Özdağ, Twitter hesabından partisinin ismini ve logosunu açıkladı. Özdağ, "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan, Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni Zafer'i doğuyor" dedi. Paylaşılan görselde, partinin logosu ve ismi yer aldı. Özdağ'ın Zafer Partisi'nin kuruluş dilekçesini 26 Ağustos'ta vereceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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